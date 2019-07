Valga muuseum taaselustas 15. sajandi maapäeva

Võimuvõitlus ja raha on olnud tähtsad igal ajal. Valga muuseum taaselustas Vana-Liivimaa maapäeva, mida 15. sajandil peeti just Valgas. Kuna neil aladel ei olnud siis ühtset riiki, püütigi olulisi asju otsustada just maapäeval.

Kui 15.sajandil lahendati Vana-Liivimaa maapäeval piiritülisid, siis laupäeval löödi mõõgaga pooleks keskaegne kaart, mida hoidsid Valga ja Valka juhid, kes kinnitasid, et praegu omavahel piiritülisid pole.

"Reeglina tuldi kokku siis, kui Saksa Ordu oli pisut nõrgenenud ja Tartu piiskop hakkas pead tõstma. Eriti veel ka Riia piiskop - tema oli veel tähtsamal kohal. Siin arutati piiriküsimusi ja valeraha küsimusi - igasuguseid probleeme. Valga oli lihtsalt selline hea koht, kuhu oli võrdne maa igalt poolt kokku tulla - nii Tartust, Riiast kui ka Tallinnast," selgitas Valga muuseumi teadur.

15.- 16. sajandi ajastupeol osales muusikuid nii Eestist kui ka Lätist. Peeti mõõgavõitlust ja prooviti piinariistu. Et aga palju raha oleks, võis valmistada kalanahast rahatasku. Räimeriigist on saanud küll lõheriik, aga sobivat see kala ka.

"Kalasoomused on ju õnnetoojad - toovad raha. Igaüks peaks ikkagi rahakotis mõned kalasoomused hoidma. Aga et inimesel raha rohkem oleks, saab teha kalanahast rahakukru. Selline tore tegevus," rääkis nahaparkija Birgit Tuulemets.

Keskaegseist rõivaist inspireeritud riided on üha rohkem üll ka praegu. Mitte ainult ajaloolisel maapäeval, vaid ka teistel pidulikel puhkudel. Ja olgu milline sajand tahes, rohupoest viis ikka tee läbi.

"Tinktuurid on olnud alati ühesugused - taimed on ju meil samad. Aga mis me täna erilist pakume - need on hoopis marmelaadid. Olen teinud kuusekasvu marmelaadi ja angervaksa marmelaadi ja lillemarmelaadi. Kui laps ei saa tinktuuri võtta, saab ta marmelaadi köha vastu," rääkis tinktuurivalmistaja Pille Olesk.

Laval näidati õhtul rahvale ette, kuidas võimuvõitlus Vana-Liivimaal tegelikult käis. Maapäevad, millest enamik peeti Valgas, aga mõned ka Volmaris ehk Valmieras ja isegi Pikasillal, aitasid ehk hoida mõõku tupes, kuid see-eest oli maaküsimuste lahendamisel tähtis raha.

"Läbi elamuse ja selle, et sa saad ise midagi kogeda ja läbi teha, on see ajaloo õppimine huvitav. Palju huvitavam, kui ainult õpikuist ja raamatuist lugeda," nentis Maapäeva taaselustaja ja Valga muuseumi varahoidja Marju Rebane.

Riiast, Tartust ja Tallinnast on Valka ikka sama palju maad kui sajandeid tagasi. Tähtsate otsuste langetamise või väitlemise koha valikul ei mängi see aga tänapäeval mingit rolli.