Mugavustsoonist väljatulek tähendab kodutütre ja noorkotka jaoks näiteks laagrites käimist, metsas matkamist ja mida küll - isegi hommikvõimlemise tegemist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Saaremaal Karujärve ääres peetud üleriigilises noorkotkaste ja kodutütarde suvelaagris oli tempo ja tegemisi mõne jaoks küll lausa väsitavalt. Aga huvitav oli ikkagi.

Kaitseliidu Saaremaa maleva näite puhul saab isegi öelda seda, et noorte seas on huvi kõige selle kergelt militaarse mekiga kasvatuse suhtes suurem kui juhendajad kohati pakkuda suudavad.

"Lastel on huvi asjaga tegeleda. Siin pigem tekib aeg-ajalt küsimus juhendajate osas, et kas me jõuame nii palju teha kui lapsed oleksid huvitatud," nentis Kaitseliidu Saaremaa maleva pealik Gunnar Havi.

"Me pakume erinevaid aktiivseid tegevusi alates metsalaagris toimetulekuga, iseendale toidu valmistamisega lõkkel ja lõpetades täiesti üleelamise laagrite korraldamistega," rääkis Kodutütarde peavanem Ave Proos.

Kui kokku on kodutütreid ja noorkotkaid Eestis üle 8000, siis kummaline küll - noorteorganisatsiooni kuulub tüdrukuid ehk kodutütreid rohkem kui poisse ehk noorkotkaid.

Ja miks ka mitte, nii mõneski tänases kodutütres võib peidus olla praegu veel varjatud marssalikepike, vähemalt nii loodab kodutütarde vanem.

"Väga mitmed kodutütred on jätkanud teenistust ajateenistuses ja ilmselt jõudnud sinna läbi meie organisatsiooni. Kindlasti me väga toetame seda, me pooldame seda ja ühel päeval ma loodan, et Eestis järgmine naiskindral saab olema endine kodutütar," ütles kodutütarde peavanem Ave Proos.