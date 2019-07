Esmaspäev tuleb pilvine ja vihmane

Meie öö tuleb vahelduva pilvisusega, kus olulist sadu oodata ei ole, kuid kohati tekib udu. Tuul on muutliku suunaga 1-7 meetrit sekundis ning sooja on 5..10 kraadini, rannikul saab kuni 14 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Esmaspäeva hommik on veel olulise sajuta, aga mõnel pool püsib udu. Tuul on endiselt muutlik ja nõrk ning temperatuur kerkib 11 kuni 16 kraadini.



Päeval kimbutavad Põhja- ja Lääne-Eestis hoovihmad ning võib olla ka äikest. Samas on pilvisus muutlik ja ka päikest on pilvede tagant ikka näha. Tuul on samuti muutliku suunaga 1-7, kuid saartel on pärast-lõunal lõunakaare tuul 4-10 meetrit sekundis. Temperatuur jääb valdavalt 22 kraadi juurde.

Õhtul läheb alates saartest pilvisemaks. Mandril sajab üksikutes kohtades hoovihma, kuid saartele läheneb merelt tihedam vihmasadu. Ida-Eestis on tuul muutlik ja nõrk, Lääne-Eestis puhub lõunakaarest 4-10 meetrit sekundis. Sooja on 16 kuni 18 kraadi.