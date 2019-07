Lasnamäe Vene Gümnaasium läheb uuele õppeaastale vastu direktorita

"Komisjon ei leidnud sellele ametikohale sobivat kandidaati," ütles ERR-ile Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev.

"Me loodame, et uueks õppeaastaks on meil on uus direktor," lisas haridusameti hariduskorralduse osakonna juhataja Marika Pettai.

Mullu sügisel korraldatud esimene konkurss kukkus läbi protseduurireeglite rikkumise tõttu.

Eelmine Lasnamäe Vene Gümnaasiumi direktor Svetlana Hemkova lahkus ametist mullu 1. novembril. Praegu täidab juhikohuseid Julia Golovko.