Teisipäeval sajab mitmel pool vihma ja on äikest

Teisipäeval on ilm sajune ning on ka äikest, sooja on kuni 22 kraadi.

Teisipäeva öösel liigub vihmade vöönd saartele ja mandri läänerannikule, sadu võib tugev olla ning öö hakul on ka äikest. Lõunakaare tuul tugevneb 3 kuni 9, rannikul iiliti 15 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 9 kuni 13, rannikul kuni 15 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on Lääne-Eestis vihmane, sadu võib tugev olla, pole välistatud äike. Ida-Eestis on ilm kuiv. Puhub tugev kagutuul, mis saartel pöördub edelasse ja läände. Õhusooja on 14 kuni 17 kraadi.

Päeval sajab Eesti läänetiivas vihma, sadu võib kohati tugev olla ja on äikest. Ida-Eesti on veel suurema sajuta. Puhub ida- ja kagutuul, saartel läänetuul 4 kuni 9, rannikul iiliti 14 meetrit sekundis, pärastlõunal tuul nõrgeneb. Õhusooja on 16 kuni 20, Ida-Eestis kuni 22 kraadi.

Õhtul sajab mandril hoovihma ja on äikest, väiksem on sajuvõimalus Kirde-Eestis ja Peipsi ääres ning teisalt ka saartel. Puhub mõõdukas idakaare tuul. Õhusooja on 15 kuni 19 kraadi.

Kolmapäeva öösel sajuhood taanduvad. Pärastlõunaks aga areneb uusi rünksajupilvi ning hoovihma- ja äikesevõimalus on taas laialdane.

Neljapäevaks ja reedeks lükkab madalrõhkkond pilvi üle Peipsi ja Eesti idaservas sajab mõnes kohas vihma, lääne pool saab päikest näha ja on mõnusalt soe.

Nädalavahetusel võib olla vaid üksikuid vihmahooge, suuremal osal Eestist on ilm ilus ja südasuviselt soe.