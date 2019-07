OTSE | Euroopa Parlament kuulab Ursula von der Leyenit

Hommikul kell kümme algaval istungi alguses esineb von der Leyen veerandtunnise kõnega, misjärel saavad kolmeminutilisteks sõnavõttudeks võimaluse saadikurühmade juhid alustades kõige suuremast fraktsioonist.

Vaata eestikeelse tõlkega otseülekannet:

Seejärel saab Saksa praegune kaitseminister von der Leyen uuesti võimaluse vastata kümne minuti jooksul fraktsioonijuhtidele, misjärel avaneb minutilisteks sõnavõttudeks võimalus teistel parlamendiliikmetel.

Eestist valitud saadikutest on praeguse kava kohaselt kell 11.22 võimalus oma küsimused esitada Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) liikmel Jaak Madisonil, kes kuulub europarlamendis fraktsiooni Idenditeet ja Demokraatia. Sotsiaaldemokraat Marina Kaljuranna esinemine on kavas kell 12.03, fraktsiooni Uuenev Euroopa kuuluva reformierakondlase Urmas Paeti lühikõne on kavas märgitud algama kell 12.22. Andrus Ansipi, Yana Toomi ja Sven Mikseri esinemisi eurparlamendi kinnitaud kavas ei ole.

Von der Leyeni viimasteks vastusteks saadikutele on määratud viis minutite ja tema sõnavõtt peaks algama 12.39.

Euroopa Liidu liikmesriikide liidrid otsustasid esitada Saksa paremtsentristi von der Leyeni Euroopa Komisjoni presidendi kandidaadiks 3. juulil, loobudes europarlamendi soovitud juhtkandidaatide süsteemist ja kõigist seni avalikkuse tähelepanu all olnud võimalikest kandidaatidest.

Von der Leyeni läbiminek Europarlamendis, kus ta peab saama liikmete enamuse toetuse, ei ole kindel, kuna tema vastu on roheliste fraktsioon, väidetavalt ka paljud sotsiaaldemokraadid ning eeldatavasti ka euroskeptilised saadikud.

Hääletus von der Leyeni kinnitamise üle algab teisipäeva õhtul kell seitse ning kuna see toimub pabersedelitega, võtab tulemuse selgitamine arvatavalt umbes kaks tundi.