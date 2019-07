Nõva sadama müügitehing lükkus edasi

Lääne-Nigula vald on leppinud turbatootjaga Kekkilä Eesti kokku, et ostab 175 000 euro eest Loode-Eestis asuva Nõva sadama, mille arendamise ja renoveerimise vastu ettevõttel huvi pole.

Kui esialgu oli lepingu sõlmimine plaanis 15. juulil, siis nüüd on see nädala võrra edasi lükkunud. Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus rääkis Juhan Hepnerile, et esimene samm sadama arendamiseks on aga juba tehtud, sest valla kaasava eelarve raames toetati ligi 5000 euroga uue ujuvkai paigaldamist sadamasse.