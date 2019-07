Möödunud kuu lõpu seisuga on tööandjad esitanud kokku üle 18 000 välismaalase lühiajalise töötamise viisa taotluse, prognoosi kohaselt kasvab taotluste arv aasta lõpuks umbes 30 000-ni.

Kõige rohkem tuleb lühiajalise viisaga töötajaid Eestisse Ukrainast, Valgevenest, Venemaalt ja Gruusiast ning kõige populaarsemad valdkonnad on ehitus, marjakorjamine, keevitamine, õmblemine ja laevaremont.

Valitsuse kehtestatud piirarv neile, kes taotlevad pikaajalist elamisluba, on 1315 ja see arv täitus juba jaanuari esimeste päevadega. Kuigi lühiajalise tööviisaga töötajad leevendavad tööjõupuudust, siis PPA hinnangul pikas perspektiivis see olukorrale lahendust ei too.