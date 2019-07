Kohtumisel luuakse raamistik G7 riigi- ja valitsusjuhtide kohtumiseks 24-26. augustil.

USA rahandusminister Steven Mnuchin plaanib esitada Prantsuse rahandusministrile Bruno Le Maire'ile kaebuse seoses Prantsuse kolmeprotsendise maksuga veebihiidude nagu Google, Amazon, Facebook ja Apple käibele.

Prantsuse parlament kiitis seaduse heaks läinud nädalal ja seadus võidakse välja kuulutada lähinädalatel. Maks vihastas välja Valge Maja, mis alustas uurimist, mis võib viia karistavate tollitariifideni.

"Me oleme väga pettunud, et Prantsusmaa kehtestab ühepoolse teenusemaksu," ütles USA rahandusministeeriumi ametnik, kelle sõnul arutab Mnuchin seda Le Maire'iga kolmapäeval.

Prantsusmaa teatel tahetakse maksuga alustada rahvusvahelist debatti tehnoloogiafirmade maksustamise üle, muu hulgas ka G7 raames ning riik on lubanud praegu kehtestatud maksust rahvusvahelise leppeni jõudmisel loobuda.

Lisaks sellele arutavad rahandusministrid ka krüptovaluutade küsimust, kuivõrd Facebook teatas hiljuti, et tuleb välja oma digirahaga libra, mis on muret valmistanud USA valitsusele.

Le Maire loodab keskenduda krüptovaluuta teemale ja eelkõige librale. "Punane joon on meie jaoks see, et libra ei tohi ega saa muutuda suveräänseks valuutaks," ütles Le Maire kohtumise eel.

"Me ei luba olukorda, kus rahvusvahelised firmad kujunevad erariikideks. See tähendab, firmad, kellel oleks riigivõim, kuid mitte suveräänsete riikidega seotud kohustused, märkimisväärselt kontroll kodanike poolt," lisas ta.

Le Maire ütles, et kui libra üle kontrolli ei võeta suurendab see rahapesu, terrorismi rahastamise ja päris raha destabiliseerimise ohtu.

"Libra on seotud hulga vääringutega, nende seas dollar ja euro. Mis siis kui libra otsustab end tasakaalustada euro kasuks, dollari kasuks?" küsis Le Maire. "Sellel oleks otsene mõju vääringu stabiilsusele."