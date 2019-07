Omniva pakiautomaatidesse jõuavad ka välismaalt tellitud pakid

Nii nagu on täna postkontoritel, saavad ka pakiautomaadid endale edaspidi teeninduspiirkonnad. See tähendab, et kindla piirkonna aadressile hakkavad vastama konkreetsed selles piirkonnas asuvad pakiautomaadid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Selline ettevõtmine võimaldab toimetada paki kiiremini ja mugavamalt kliendini.

Rahvusvaheliste pakkide väljastamist on alustatud kolmes Tallinna piirkonnas.

Augusti alguses liigutakse edasi teiste Tallinna ja üle Eesti asuvate postkontoriteni.

"Kõige olulisem on see, et kindlasti oleks pakil peal mobiiltelefoni number, et meil oleks koht, kuhu saata kliendile sõnum paki saabumise hetkel, ja lisaks, kui pakk mahub pakiautomaati oma mõõtmetelt, ja lisaks, kui pakiautomaadis on üldse ruumi. Kui need kolm tingimust on täidetud, siis tegelikult klient võib edaspidi saada oma paki kätte juba märksa kiiremini ja mugavamalt pakiautomaadist," selgitas Omniva pakiautomaatide võrgu osakonna juht Evert Rööpson.