SAPTK kaebas Tarandi poiltseisse

Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) tegi kolmpäeval europarlamendi saadiku Indrek Tarandi peale politseisse avalduse, et saada tagasi temale enam kantud 2000 eurot.

Mullu novembris riigikogu hoone ees Toompeal Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna rändeleppe vastasel meeleavaldusel poliitik Indrek Tarandit toginud Meelis Osa ja Mart Rieberg nõustusid maikuus lepitusmenetlusega hüvitama Tarandile kokku 2000 eurot.

Seejärel pöördusid Rieberg ja Osa SAPTK-i poole küsimusega, kas oleks võimalik saada abi selle summa kokkusaamiseks. Abi osutamiseks saadi vajaminev summa kokku juba sama päeva jooksul ning kanti Tarandile üle.

Vooglaid selgitas juuli algul, et pärast seda, kui SAPTK kandis annetustest laekunud summa 2000 eurot 23. mail Tarandile üle, teatas Tarandi advokaat Riebergi ja Osa esindajale, et Tarand ei nõustu sellisel moel lepitusmenetluse kokkuleppe täitmisega ning nõuab, et Rieberg ja Osa kannaksid mõlemad isiklikult selle summa tema arvele üle. Ühtlasi lubas Tarand SAPTK-i poolt talle üle kantud summa tagasi kanda.

Kuigi Rieberg ja Osa tegid seejärel vastavalt 28. ja 29. mail mõlemad Tarandi arvele 1000-eurose ülekande ning täitsid seega lepitusmenetluse kokkuleppe tingimuse vastavalt Tarandi nõudmisele, ei ole Tarand omalt poolt SAPTK-le raha tagasi kandnud.