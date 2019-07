Narva koolilapsed töötasid linnalaagris väikestes gruppides õpetaja eestikeelsel juhendamisel mingi kindla ülesande kallal. Üheskoos koostati lauamänge, tehti filme, lavastati etendust ning justkui möödaminnes kogeti eesti keeles rääkimise julgust, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kui me mõtlesime, mida me tahame Narva lastele anda selle kahe nädala jooksul, siis me muidugi ei saa neid õpetada eesti keeles rääkima kahe nädala jooksul. Aga meie eesmärk oli see, et nad julgevad rääkida, julgevad vigu teha, et see ei ole häbiasi, kui ma räägin, ja kui kõik ei tule kohe välja, et ma olen üldse julge inimene, kes ennast väljendab," selgitas Noored Kooli tegevjuht Kristi Klaasmägi.

Narva koolilaager oli ka värskete õpetajate jaoks enne õppeaasta algust hea proovikivi, aga kohati ka meeldiv üllatus.

"Mis üllatas, oli see, et lastel pole eesti keel emakeel, aga nad tulid kohe minu juurde ja proovisid rääkida eesti keeles, läbi miimika. Mõlemad mängisime seal kehaga Aliast, aga kohe tulid käed külge kallistama ja soovisid eesti keeles rääkida, mis oli väga tore," rääkis Noored Kooli programmis osaleja Annika Sakkarias.

Õpetaja Annika rühmas uuriti, miks porgand voolu juhib ja kuidas seda eesti keeles seletada.

Noored Kooli programm kavatseb ka tuleval aastal Narvas koolilaagrit pidada, sest seal saab tegevusse kaastata suure hulga lapsi ja tulevasi õpetajaid.