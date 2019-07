Neljapäeval jääb sajuhooge vähemaks

Neljapäeval läheb ilm ilusamaks: vihmahooge jääb vähemaks ning sooja on kuni 23 kraadi.

Neljapäeva öösel on taevas selge või vähese pilvisusega ning ilm olulise sajuta. Kohati võib tekkida aga udu. Põhjakaare tuul puhub 2 kuni 8 meetrit sekundis ning sooja on 9 kuni 14 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ka hommik on valdavalt selge ja sajuta. Vaid Ida- ja Lõuna-Eestis on üksikuid pilvi, millest võib ka hoog vihma tulla. Sooja on kuni 17 kraadi.

Päeval särab taevas enamasti päike, kuid üksikutes kohtades võib sadada ka veidi hoovihma. Puhub põhja- ja loodetuul 3 kuni 9, pärastlõunal puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on oodata 18 kuni 23 kraadi.

Õhtul on taevas laialdaselt selge ja ilm kuiv. Üksnes Eesti idaservas võib mõnest üksikust pilvest veel hoog vihma tulla. Sooja on 17 kuni 21 kraadi.

Ka reedel ja laupäeval püsib Ida-Eestis hoovihmavõimalus, samas lääne pool on ilm selgem ja kuivem. Pühapäev peaks olema aga juba kõikjal kuiv ja päikeseline.

Nädalavahetusel vaibub ka tuul ja õhk läheb aina soojemaks: päevamaksimumid võivad siis paiguti 25 kraadist pisut kõrgemalegi tõusta.