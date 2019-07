Bulgaaria politsei vahistas maksuandmete lekkega seoses IT-spetsialisti

20-aastane noormees, kelle töö on testida süsteemide haavatavusi ja tagada, et need peavad küberrünnakutele vastu, vahistati oma töökohas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Politsei otsis läbi ka tema kontori ja kodu.

Esmaspäeval said mitmed Bulgaaria meediaväljaanded anonüümselt saatjalt tuhandete inimeste tundlikke andmeid, mis pärinesid rahandusministeeriumi serverist.

Kiri saadeti Vene netihiiu Yandex konto alt, mistõttu arvati esialgu, et rünnaku taga on Vene kurjategijad.

Meedia teatel sisaldasid saadetud failid üle miljoni juriidilise ja füüsilise isiku isikukoode ja sissetulekuandmeid.