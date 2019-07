Jaapanis Kyotos puhkes neljapäeval tulekahju ühe animatsioonistuudio hoones, hukkus ilmselt vähemalt 20 inimest ja veel mitu on jäänud kadunuks, teatas tuletõrje esindaja.

Kyoto tuletõrjeametnik Satoshi Fujiwara ütles, et 35 inimest on saanud kannatada, neist mitme seisund on kriitiline.

Ta ütles, et mitme inimesega ei ole saadud ühendust ning pole veel selge, kas nad olid neljapäeval enne tulekahju puhkemist tööle jõudnud.

Politsei teatel oli ilmselt tegemist süütamisega, kuid võimaliku motiivi kohta veel infot ei ole.

Stuudio kuulub firmale Kyoto Animation.

"Helistajad teatasid valjust plahvatusest Kyoto Animationi esimesel korrusel ja suitsust," ütles tuletõrje esindaja. Sündmuskohale saadeti mitukümmend tuletõrjeautot.

Rahvusringhääling NHK teatas, et arvatav süütaja võeti kinni. Ta oli saanud põletushaavu ja toimetati haiglasse.