Lisaks on hulk inimesi vigastatud, neist mitme seisund on kriitiline.

Põleng Kyoto Animationi ruumides puhkes veidi pärast kümmet hommikul. Politsei andmeil oli tegemist süütamisega, kuid motiivist seni aimu ei ole.

Põlengu süttimise hetkel oli hoones hinnanguliselt 70 inimest.

"Helistajad teatasid valjust plahvatusest Kyoto Animationi esimesel korrusel ja suitsust," ütles tuletõrje esindaja. Sündmuskohale saadeti mitukümmend tuletõrjeautot.

Politsei sõnul saabus mees hoonesse, valas sinna laiali bensiinitaolist vedelikku ja süütas selle. "Surge!" oli mees enne hüüdnud.

Jaapani ringhäälingu andmeil võeti arvatav süütaja sündmuskohal kinni. Ta oli saanud põletushaavu ja toimetati haiglasse.

Jaapani peaminister Shinzo Abe avaldas Twitteris hukkunute omastele kaastunnet. "See on nii kohutav, et olen sõnatu. Palvetan hukkunute eest," kirjutas ta.

Ka hoone ise sai tulekahjus rängalt kannatada.

Kyoto Animation, lühendatult Kyo-Ani, on tootnud hulga tuntud animesarju, nagu näiteks "K-On!" Ettevõtte esindaja sõnul esialgu toimunut ei kommenteerita.

Tragöödia ohvrite heaks on alustatud korjandust.

Jaapanis võib süütamise eest saada ka surmanuhtluse.