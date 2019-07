USA politsei: tualetist alla lastud narkoained võivad jõuda alligaatoriteni

Loretto linna politsei teatas oma Facebooki-kontol hiljuti narkoreidist, mille käigus üritas kahtlustatav tualetipotist alla lasta suurt kogust metaamfetamiini. Mehe katse ei õnnestunud, ta peeti koos narkootikumide ja muu seonduva varustusega kinni ning praeguseks on talle esitatud juba süüdistused, mis puudutavad narkootikumide ja seonduva varustuse omamist ning tõendite hävitamist, vahendas Guardian.

Selle informatsiooniga politsei postitus aga ei lõppenud. "Jätkates ühel rohkem või vähem tõsisel teemal - inimesed, palun ärge laske narkootikume tualetipotist alla, ok?" seisis teates, kus lisati, et piirkonna kanalisatsiooni eest vastutavad ametnikud on uhked selle üle, et nad teevad lõpuks reovee puhtamaks kui jõgedes voolav vesi, kuid metamfetamiiniga tegelemiseks polevat nad tõesti valmis.

"Meie reoveetiike külastavad sageli pardid, haned ja teised linnud ning me mõtleme hirmuga, mida üks metamfetamiini täis tiik võib teha. Veelgi enam, kui need narkootikumid jõuavad vee kaudu veelgi kaugemale, võime olla silmitsi metamfetamiinist hoogu juurde saanud alligaatoritega Shoali ojas ja Tennessee' jões kuni Põhja-Alabamani välja," nentis politsei oma postituses.

Seetõttu kutsusid politseinikud inimesi üles, et nad annaksid teada, kui nad soovivad narkootikumidest lahti saada, ja siis juba politseinikud viivad need ained turvaliselt minema.

Kuigi selline alligaatoreid puudutav hoiatus on haruldane, pole Loretto politseijaoskond esimene üksus, mis sellise hoiatuse elusloodust ohustavate narkootikumide või ravimite teemal väljastab. Peamiselt on hoiatused siiski puudutanud seda, et inimesed ei annaks enda tugevatoimelisi ravimeid oma lemmikloomadele.