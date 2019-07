Brüssel kiitis heaks Vodafone'i 18,4 miljardilise laienemisplaani

Komisjon teatas, et 18,4 miljardi eurone tehing saab heakskiidu tingimusel, et Vodafone lahendab kerkinud konkurentsimured, eriti Saksamaal. Komisjoni teatel on Vodafone välja käinud juba mitu varianti probleemide lahendamiseks.

Vodafone on teatanud, et ülevõtmisega saab sellest "juhtiv järgmise põlvkonna võrguoperaator Euroopas", mis ulatab 110 miljoni kodu ja ettevõtteni.

Euroopa Komisjoni konkurentsivolinik Margrethe Vestager ütles, et leppe kohandused "tagavad, et tarbijad saavad endiselt kasu õiglastest hindadest, kõrgtasemel teenustest ja innovaatilistest toodetest".