Ilm läheb tasapisi soojemaks

Reede öösel on Lääne-Eestis taevas enamasti selge ja ilm kuiv, Ida-Eestis aga pilvisus tiheneb ja Peipsi äärest algav vihmasadu levib aeglaselt lääne poole. Puhub põhja- ja loodetuul 3 kuni 9, Eesti idaservas puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb 10 ja 16 kraadi vahele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Sarnane on ilm ka hommikul. Ida-Eestis sajab mitmel pool hoovihma. Sooja on kuni 18 kraadi.

Päeval on saartel selge, Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta. Ida pool on pilvi rohkem ning mitmel pool sajab hoovihma, kohati võib olla ka äikest. Sooja on 17 kuni 23 kraadi.

Ka õhtul võib Ida-Eestis veel sadada kohati hoovihma ja sooja on siis 15 kuni 20 kraadi.

Edasi läheb veel paremaks. Nädalavahetusel tuul rahuneb, vihmavõimalus väheneb ning päevasooja on üle 20 kraadi, paiguti isegi kuni 27 kraadi. Ilm püsib suvine ka järgmisel nädalal, kuid siis sajab aeg-ajalt ka hoovihma.