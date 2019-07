Maroko kohus mõistis noorte skandinaavlannade tapjad surma

Süüalused võtsid mullu detsembris Marokos matkal olnud noortel naistel pea maha.

Arvatav jõugujuht Abdessamad Ejjoud ja tema kaks kaaslast said maksimaalse karistuse 24-aastase taanlanna Louisa Vesterager Jesperseni ja 28-aastase norralanna Maren Uelandi tapmise eest.

Kõik süüalused on kinnitanud, et toetavad sunniitlikku äärmusrühmitust ISIS ja võtnud mõrvad kohtus omaks. Tänavakaubitseja ja põrandaaluse imaamina tegutsenud Ejjoud tunnistas ühtlasi, et organiseeris naiste tapmise.

Taani rahvusringhäälingu DR hinnangul muutub surmanuhtlus kõige tõenäolisemalt eluaegseks vangistuseks.

Marokos on surmanuhtluste täideviimine külmutatud 1993. aastast.