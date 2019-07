See on üldiselt teada, et keskmised istekohad lennukis on halvimad. Reisija, kes on pakitud kahe inimese vahele, peab samal ajal veel käetoe ruumi pärast võitlema. Uus disain võib aga tekitada olukorra, kus keskmist istekohta hoopis tahtma hakatakse.

Colorados asuv kompanii Molon Labe Seating võttis ette kolmese istmerea turistiklassis ning paigutas keskmise istme veidi tahapoole akna- ja vahekäigu istekohast, ja pisut allapoole. Kui kõik reisijad istuvad tihedalt koos, siis jääb õlgade jaoks ruumi väheks. Kui aga iste on mõni toll tagapool, annab see liigutamisruumi juurde. Ühtlasi on keskmine iste 7-12 cm laiem kui standardiste. See iseenesest väike nihutamine tähendab, et igaüks kolmest reisijast saab pisut liigutamisruumi juurde.

Ka ei pea enam jagelema käetoe ruumi pärast. Need ehitatakse nii, et nad pole kogu pikkuses ühekõrgused. Seega saavad akna all ja vahekäigu ääres istuvad reisijad panna oma käed toe eesmisele osale, jättes käetoe tagumise ja madalama osa keskmisel istmel reisijale.

Ükski istekoht ei lähe väiksemaks, üks ainult laiemaks, ja ongi käetoe sõda lõppenud, ütles kompanii juht.

Sellised istekohad on mõeldud pigem lühematele, kohalikele lendudele, kuid ettevõte arendab juba ka pikamaareiside versiooni, millega kaasnevad pehmemad istmed ja laiemad teleekraanid.

USA Föderaalne Lennundusadministratsioon andis läinud kuul uute istmete tootmise litsentsi Primus Aerospace`ile Colorados. Firma juhi sõnul võtavad kaks lennufirmat need tuleva aasta aprillis-mais kasutusele. Üks neist asub Põhja-Ameerikas, rohkem teada ei antud.

Uute istmetega on lisaks reisijatele tõenäoliselt rahul ka lennukompaniid, kuna need on kergemad kui standardistmed, ja seeläbi väheneb kütusekulu.