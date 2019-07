Tallinna Sadama IT juhi kohusetäitja Reimo Salumets tunnistas ERR-ile antud intervjuus, et piletisüsteemis esineb praegu probleeme. Ta selgitas, et kuna tegemist on jätkuvalt arendamisel oleva süsteemiga, siis võib tõepoolest veel vigu ette tulla.

"Hetkel on seal süsteemis üks viga, mille algpõhjuseni veel täpselt jõutud ei ole. On tehtud parandusi ja arendatud ja üldiselt suudame sellest olukorrast välja tulla, aga praegu võib ikkagi esineda mingisugune ootamatu tõrge, mistõttu tekib mingi katkestus. Me vea otsimise ja monitoorimise ja vea kõrvaldamisega tegeleme jätkuvalt," rääkis Salumets.

"Algpõhjus on üks jätkuv viga, mis jõuab piletimüügi protsessis mingisesse staatusesse, kus ei ole võimalik pileteid müüa. Aga kui me teeme need kindlad protseduurid, me suudame ajutiselt olukorrast välja tulla," selgitas Salumets.

Viimati oli süsteem pool päeva rivist väljas reedel. "Täna oli tegemist natuke teistsuguse mõjuga probleemiga, mille põhjuseid me hetkel analüüsime. Mida selle ennetuseks teha, me oleme leidnud juba lahenduse. Nii pikka katkestust enam järgnevalt tulla ei tohiks," ütles Salumets.

Ta kinnitas, et kuna tegemist on ühtse piletimüügisüsteemiga, siis esineb tõrkeid nii mandri ja Hiiumaa kui ka mandri ja Muhumaa e-piletite müüki. Samas saab osta e-piletimüügi tõrke ajal pileteid sadamate kassadest.

"Kui seal tekib müügisüsteemis tõrge, siis kogu see tark osa, mis juhib automaatselt autosid, siis need komponendid võivad ka olla mõnikord häiritud," lisas Salumets.

Salumets ütles, et algpõhjuse otsimisega tegeleb süsteemi arendaja edasi. Samas on lootust, et suuremaid katkestusi suudetakse edaspidi vältida.

"Hetkel saame lubada, et meil on rohkem sümptomeid teada, et me suudame suurt katkestust ennetada. Meil on väljatöötatud mõni ennetav protseduur, mida saame süsteemi toimimise tagamiseks teha," rääkis ta.

"Kui on mõningad ilmingud, et see viga nüüd tekib, siis saame üritada korraliselt öiselt mingeid asju ümber teha, ressursse parandada, et päevasel ajal ei oleks süsteem häiritud," lisas ta.