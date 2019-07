Pühapäev on päikeseline ja soe, uus nädal algab aga vihmaselt

Pühapäeval on sooja kuni 27 kraadi, kuid uue nädala alguses on oodata hoovihma ja ka äikest.

Pühapäeva öö on selge ja sajuta, paiguti võib vaid udu tekkida. Tuul on muutlik, puhudes 1 kuni 6 meetrit sekundis ja sooja on 10 kuni 16 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik tuleb selge ja sajuta. Tuul on muutlik, aga nõrk ning temperatuur kerkib 20 kraadini.

Päeval paistab kõikjal päike ja tuul püsib endiselt muutlikuna, puhudes 2 kuni 7 meetrit sekundis. Sooja on 24 kraadist saartel 27 kraadini sisemaal.

Õhtul võib taevas olla mõni üksik pilv, kuid sadu oodata ei ole. Puhub kagu- ja idatuul 2 kuni 8 meetrit sekundis, temperatuur jääb 20 ja 23 kraadi vahemikku.

Uue nädala algus aga nii palju ei hellita, sest esmaspäeval on sajuvõimalus väiksem vaid Ida-Eestis ning keskmine temperatuur langeb pisut. Ka teisipäeval on hoovihma- ja äikesevõimalus. Edasi läheb aga tasapisi jälle soojemaks ning nädala keskpaik peaks taas kuivem ja päikselisem olema.