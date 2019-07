Lennufirma British Airways teatas laupäeval, et on on peatanud julgeolekukaalutlustel seitsmeks päevaks kõik lennud Egiptuse pealinna Kairosse.

"Me vaatame järjepidevalt üle julgeolekukorraldused kõigis maailma lennujaamades ning katkestasime ettevaatusabinõuna seitsmeks päevaks lennud Kairosse, et olukorda täiendavalt hinnata," on öeldud Briti ettevõtte avalduses.

BA sõnul peab ettevõte olema ohutuses täiesti kindel.

"Meie klientide ohutus ja julgeolek on alati olnud meie prioriteet ning me ei opereeri lende kunagi, kui ei ole nende ohutuses veendunud."

Mõned otsusest mõjutatud reisijad postitasid sotsiaalmeediasse pilte BA kirjaga, mis sisaldas sama sõnumit.

Firma pressiesindaja ei osanud esialgu täiendavat informatsiooni katkestuse kohta anda.

Briti välisministeerum aga märgib oma reisihoiatuses Egiptusesse suunduvatele Briti kodanikele, et eksisteerib kõrgendatud terrorioht lennundusele.

"Rakendatud on täiendavaid turvameetmeid Egiptusest ÜK-sse suunduvatele lendudele. Te peaksite tegema täielikku koostööd lennujaamade turvaametnikega."

Briti võimud soovitavad lennata Siinail asuvasse Punase mere kuurordisse Sham el-Sheikhi vaid hädavajadusel.

"Terroristid panevad Egiptuses suure tõenäosusega toime rünnakuid. Kuigi enamik rünnakuist leiab aset Põhja-Siinail, valitseb terrorioht kogu riigis," hoiatas ministeerium.

"Terroristidel Egiptuses on tõenäoliselt endiselt olemas ka kavatsus ja võimekus võtta sihikule lennundus. Suurim on oht Siinai poolsaarel, kus Daesh tegutseb vabamalt, kuid terroristid on aktiivsed kõikjal Egiptuses, sealhulgas Kairos."

Välisministeerium hoiatas, et ei saa anda nõu konkreetsete lennuettevõtete turvalisuse osas.

2018. aastal külastas Egiptust 415 000 Briti kodanikku.