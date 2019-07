Hunt: Ühendkuningriik soovib pingeid Iraaniga maha võtta

London soovib deeskaleerida pingeid Teheraniga, ütles Briti välisminister Jeremy Hunt laupäeval pärast eriolukordade komitee kohtumist seoses Ühendkuningriigi lipu all sõitva tankeri hõivamisega Iraani poolt Pärsia lahel.

Kohtumine "kinnitas Ühendkuningriigi soovi deeskaleerida", kirjutas Hunt Twitteris, lisades, et tanker Stena Impero hõivati Omaani vetes "selges vastuolus rahvusvahelise õigusega" ja "täiesti lubamatutel asjaoludel".

Hõivamine leidis aset mõni tund pärast Briti ülemereterritooriumi Gibraltari kohtu otsust pikendada 30 päeva võrra kahe nädala kinni peetud Iraani tankeri aresti. See operatsioon viidi läbi Briti kuningliku merejalaväe toel seoses EL-i Süüria vastaste sanktsioonide väidetava rikkumisega. Briti võimud usuvad, et Iraani tanker oli teel Süüriasse, et sealsele režiimile naftat viia.

Hunt ütles pärast jutuajamist oma Iraani ametivenna Javad Zarifiga, et Teherani hinnangul oli tegemist peegelmeetmetega.

"Miski ei saa olla tõest kaugem," märkis Hunt.

"Grace 1 võeti kinni seaduslikult Gibraltari vetes, sest ta vedas EL-i sanktsioonide vastaselt naftat Süüriasse, ning seetõttu käitusid Gibraltari võimud täiel määral protsessiaalseid norme austades ja vastavalt seadusele."

Tema hinnangul aga võeti tanker Stena Impero Omaani vetes kinni "selges vastuolus rahvusvahelise õigusega ning sunniti seejärel seilama Iraani".

"See tekitab väga tõsiseid küsimusi Briti meresõiduohutuse ja õigupoolest rahvusvahelise meresõiduohutuse osas Hormuzi väinas," lisas ta.

Hunt märkis, et parlamenti teavitatakse esmaspäeval, milliseid edasisi meetmeid Briti valitsus rakendab.

"Meie prioriteet on endiselt leida viis olukorra deeskaleerimiseks," lausus ta.

"Stena Imperio tuleb vabastada", ütles Hunt, lisades, et Ühendkuningriik on väga mures meeskonna turvalisuse pärast.

Filipiinide andmeil oli Rootsi omanikule kuulunud aluselt 18 indialast, kolm venelast, üks lätlane ja üks filipiinlane.