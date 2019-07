Juhtivad Iiri poliitikud ja diplomaadid on pidanud kõnelusi Johnsoni kahe lähedase kaastöötajaga, kirjutas ajaleht Sunday Times pühapäeval. Samas lisatakse, et ka Saksamaa, Prantsusmaa, Hollandi ja Belgia valitsused on loonud Johnsoni meeskonnaga kontakti, et anda märku valmisolekust kokkuleppeks.

Sunday Times' i andmeil olevat Iirimaa välisminister Simon Coveney andnud märku, et Dublin võiks olla valmis kompromissiks. Iirimaa ja Ühendkuningriigi koosseisu kuuluva Põhja-Iiri vahelise piiri küsimus on üks peamisi probleeme, mis ei ole siiani võimaldanud Londoni ja Euroopa Liidu vahel koostatud lahkumislepet Briti parlamendis heaks kiita. Praegu kehtivate otsuste kohaselt tuleb pooltel 31. oktoobriks kokkulepe saavutada, vastasel juhul lahkub Ühendkuningriik EL-ist ilma leppeta, sellest saab automaatselt EL-i silmis niinimetatud kolmas riik ning nende kaubandussuhe hakkab käima Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) reeglite järgi.

Johnson on lubanud Ühendkuningriigi Euroopa Liidust 31. oktoobril välja viia kas leppega või leppeta, kuid Coveney olevat lehele saadetud artiklis vihjanud, et Iirimaa on valmis kompromissiks.

"Kui Suurbritannia otsustab lahkuda ilma leppeta, võib see põhjustada tohutut kahju meile kõigile," kirjutas Coveney. "Leppeta Brexit laastaks Põhja-Iiri majanduse," lisas ta.

Johnson võidab eeldatavasti suure ülekaaluga konservatiivse partei liikmete seas toimuvatel valimistel oma rivaali, välisminister Jeremy Hunti. Hääletustulemused, mis selgitavad, kellest saab peaminister Theresa May järglane, selguvad teisipäeval. May, kelle novembris sõlmitud Brexiti leppe lükas Briti parlament kolmel korral tagasi, teatas kahe kuu eest oma erruminekust.