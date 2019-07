Politsei teatel on pühapäeva õhtul Tallinnas kadunud 12-aastane Dimitri leitud ning temaga on kõik korras.

Lähedased nägid poissi viimati pühapäeva õhtul kell 21.30 kui Dimtri teatas, et kaotas kodu võtmed ja läks neid seejärel õue otsima. Tagasi koju poiss ei tulnud. Telefoni Dimitril kaasas ei olnud, teatas politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja.

Esmaspäeva hommikul andis aga politsei teada, et Dimitri on leitud ja temaga on kõik korras.