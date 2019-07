Laste sünnipäevade pidamine mängutubades on laialt levinud komme, mis võimaldab vanematel ohtralt lärmi ja segadust tekitav pidu kodust väljaspool korraldada, kuid neelab ühtlasi rahakotist suure summa. Mängutubade aastaaruannetest selgub, et konkurents valdkonnas on tihe.

Tallinnas on kümneid mängutube, millest kõige kallimate hindadega paistavad silma need, kus on lisaks tavapärastele liumägedele ja pallimeredele ka mingeid muid tegevusi, näiteks võimalus mänguautodega võidu sõita. Hinnavahemik võib ligi kaks korda erineda sõltuvalt päevast ja kellaajast - nädala sees hommikupoolikuti, mil enamik lastest on lasteaias või koolis, saab ruumid peoks rentida märksa soodsamalt kui reedest pühapäevani või õhtusel ajal.

Sageli pakuvad mängutoad ka lisateenuseid nagu toitlustus, näomaalingud, mustkunstnik või õhupallivigurid ning nende eest tuleb omakorda eraldi tasuda.

Kopli tänava ääres asuvas Väikese Linna mängutoas maksab suurema mänguala rentimine reedest pühapäevani 165 eurot, väiksema ala rent 150 eurot ja kogu keskuse rent samas ajavahemikus 270 eurot. Kui aga pidu pidada nädala sees ja hommikusel või päevasel ajal, saab läbi 90-160 euroga. Seejuures on rendi kestus sealsetes mängutubades tavapärase kolme tunni asemel 2,5 tundi.

Hoolimata sellest läheb mängutoal hästi: nende käive oli mullu ligi 74 000 eurot, aasta varem aga üle 55 000 euro ning kasum kasvas 2017. aasta 3600 euro juurest mullu üle 13 000 euroni. Ainult ühe töötajaga ettevõtte omakapital on ligi 17 000 eurot.

"Esimene täishooaeg näitas, et vaatamata tihedale konkurentsisituatsioonile on turul nõudlus värske ning kvaliteetse teenuse järgi olemas ning et kliendid on meid kenasti üles leidnud," tõdes aastaaruandes ettevõte, kes seadis selle aasta eesmärgiks broneeringute arvu ja seeläbi käibe suurendamise.

Ka Tallinnas Mustamäe teel asuvat Lohesaba seikluslinnakut pidav UÜ Atribor, millele kuuluvad ka Imeline Mängumaa ning Elamusgolfikeskus, toob oma aruandes välja, et konkurents valdkonnas on tunduvalt kasvanud ja seetõttu keskendusid nad käibe hoidmisele.

Sünnipäeva pidamine Lohesabas maksab vahemikus 49-219 eurot ja erinevalt teistest mängutubadest, kus hind külaliste arvust ei sõltu, on sealse 2,5-tunnise peo puhul hind kallim, kui osalejate arv on suurem. Keskmiselt üheksa töötajaga ettevõtte eelmise aasta käive oli üle 480 000 euro ja kasum üle 30 000 euro.

"Teadliku tegutsemise tulemusena suutsime tihedas konkurentsikeskkonnas müügikäivet veidi kasvatada, kuid kaotasime kasumlikkuses. Kiiresti kasvanud aktsiisid ning selle tulemusel tekkinud üldine kiire hinnatõus kombineerituna äärmiselt suure palgasurvega teenindusvaldkonnas - need on peamised põhjused kasumimarginaali languses. Teisalt vähendasime jõudsalt laenukohustusi (ligikaudu 50 protsendini) ning ettevõte lõpetas aasta hea kapitaliseeritusega," tõdes üheksa töötajaga firma oma aruandes.

Ülemiste keskuses Lennumaal maksab sünnipäev 120-160 eurot, kuid seda saab lisaks peo pidamisel külastada ka tunni- ja päevapiletiga. Paraku ei ole Lennumaad pidav Reds OÜ veel eelmise majandusaasta aruannet esitanud, kuid 2017. aastal oli nende käive ligi 385 000 eurot ja kasum ligi 56 000 eurot. Töötajaid oli neil tänavu juuni lõpu seisuga 11.

Samuti pole majandusaasta aruannet esitanud Laste Liikluspark OÜ. Lastele sünnipäevadel liikluskoolitust pakkuvas mängutoas maksab kolmetunnine sünnipäev sõltuvalt kellaajast ja päevast 155-235 eurot, kuid seda saab rentida ka lühemaks ajaks. Lisaks kahele liikluspargile peab see osaühing ka Laste ufoparki, kus 2,5-tunnine sünnipäev maksab 130-195 eurot.

Ettevõtte käive oli 2015. ja 2016. aastal üle 100 000 euro, üle-eelmisel aastal aga ligi 89 000 eurot ning kasuminumber on viimastel aastatel jäänud 4000-5000 euro juurde. Laste Liikluspargil on Krediidiinfo andmetel ka 1335-eurone maksuvõlg. Juuni lõpu seisuga töötas neil seitse inimest.

Funlandia, mille mängutuba asub Mustamäel Kadaka teel, pakub peoruume rendiks hinnaga 65-115 eurot. Ettevõte teenis mullu 527 eurot kasumit, kuid näiteks 2016. aastal oli nende kasum üle 10 000 euro. Käibenumber on ettevõttel samas järjest kahanenud ja kui 2016. aastal küündis see ligi 30 000 euroni, oli see mullu veidi enam kui 23 000 eurot.

Aastaaruandes toob Funlandia OÜ välja, et 2019. aastal üritavad nad firma turupositsiooni kindlustada ja klientide arvu suurendada. Mullu oli osaühingus üks töötaja ja see on tavapärane paljude mängutubade puhul.

Leidub ka neid mängutube, kus palgal pole kedagi. Üks selliseid on Tenes Maad OÜ, mis peab Tuukri tänaval Džunglituba. Seal tuleb reedest pühapäevani kolmetunnise sünnipäevapeo eest tasuda 130 eurot. Ettevõte teenis mullu ligi 19 000-eurose käibe juures ligi 6800 eurot kasumit. Aasta varem oli kasuminumber üle 600 euro ja käive ligi 5500 eurot.

Kavestar OÜ, mille mängutuba Sisehoov Mustamäe teel pakub 95-110 eurot maksvate sünnipäevapidude kõrval ruume ka öödiskoks, teenis eelmisel aastal üle 65 000 euro suuruse käibe juures üle 10 000 euro kasumit. Neilgi polnud mullu palgal ühtki töötajat.

Gonsiori tänaval asuvat Let's Play mängutuba pidava Gonsiori Perekeskus OÜ käive oli mullu ligi 34 000 eurot ja kasum 251 eurot. Hinnad jäävad seal vahemikku 50-150 eurot ning seal oli eelmisel aastal keskmiselt vaid üks töötaja.

Ühe töötajaga oli ka Õismäel asuv Panda mängutuba, mis on aasta-aastalt käivet kasvatanud ja mullu oli see ligi 30 000 eurot. Viimasel kahel aastal on jäädud 885 euroga kahjumisse, 2016. aastal oli kahjum üle 2000 euro. Kolmetunnine pidu maksab seal 65-110 eurot.

Nerfipesa OÜ, mille käive on viimasel kahel aastal olnud 45000 euro ringis, teenis eelmisel aastal kasumit 446 eurot ja aasta varem ligi 13 000 eurot. Töötajaid neil mullu polnud. Saku tänaval asuvas mängutoas maksab sünnipäeva pidamine 85-155 eurot.