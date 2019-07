Vahemerest leiti 1968. aastal kadunuks jäänud Prantsuse allveelaev

"See on edu, kergendus ja tehniline vägitegu," kirjutas Parly Twitteris, teatades Prantsusmaa lõunarannikul Touloni sadama lähedal kadunuks jäänud allveelaeva Minerve leidmisest.

Nous venons de retrouver la Minerve. C'est un succès, un soulagement et une prouesse technique. Je pense aux familles qui ont attendu ce moment si longtemps. pic.twitter.com/pjDnj7lEyb — Florence Parly (@florence_parly) July 22, 2019

Allveelaev Minerve kadus Prantsusmaa lõunaranniku lähistel koos 52 mereväelasega 17. jaanuaril 1968. aastal.

"Ma mõtlen peredele, kes on seda hetke niivõrd kaua oodanud," ütles minister.

Aasta algul teatas Parly, et lähedaste üleskutsel korraldatakse allveelaeva otsimiseks uus missioon, mis hõlmab mereväe aluseid ja merenduseksperte.

"See on leevendus, tohutult emotsionaalne," ütles Minerve'i kapteni poeg Herve Fauve AFP-le. "Need 52 madrust olid mingis mõttes hüljatud."

Uurijad modelleerisid loodeid ja hoovuseid Lääne-Vahemerel ja seismilisi andmeid õnnetuse ajast, mis viitasid laeva tõenäolisele implosioonile, kui see merepõhja vajus.

Uppunud laeva leidis pühapäeval 2370 meetri sügavuselt USA firmale Ocean Infinity kuuluv alus, ütles Prantsuse mereväeametnik.

Otsimislaev Seabed Constructor, mis on varustatud allveedroonide ja võimsate kaameratega, jõudis sündmuspaigale eelmise nädala teisipäeval.

Seabead Constructor leidis läinud aasta novembris üles ka Argentina allveelaeva San Juan, mis oli aasta varem Atlandi ookeanil kadunud.

Minerve'i uppumise põhjus ei ole teada, kuid uudis laeva leidmisest tõi rõõmu ja leevendust lähedaste peredele.

"Ma ei suuda oma emotsiooni sõnadega kirjeldada," ütles ühe hukkunud mereväelase lesk Therese Scheirmann-Descamps AFP-le. "See on erakordselt rahustav, ka minu laste jaoks. See on selline üllatus, selline rõõm."

Fauve, kes haldab katastroofile pühendatud veebilehte, ütles, et surnukehadest ilmselt jälgi ei leita.

Tema sõnul ei tooda laeva ka ilmselt merepõhjast välja, kuid selle uppumiskoha kohal korraldatakse tseremoonia.

Minerve oli enne uppumist 17. jaanuaril teel tagasi õppemissioonilt ja ilm oli parajasti halb. Ekspertide sõnul võis õnnetuse põhjustada probleem tüüriga, kokkupõrge teise laevaga, raketi või torpeedo plahvatus või tõrge hapnikuvarustuses.