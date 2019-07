Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametile (TTJA) on laekunud teated kahe Stokke kaubamärki kandva väikelastele mõeldud tooli ohtlikkusest.

2014. aasta veebruarist kuni 2018. aasta detsembrini toodetud Stokke Steps Bouncer, Newborn Set tüüpi lamamistoolide ohtlikkus ilmneb nende kasutamisel koos Stokke Steps söögitooliga, teavitas TTJA.

Tooli kasutamisel võib tekkida olukord, kus lamamistool ei kinnitu korrektselt söögitooli külge, isegi kui indikaator näitab rohelist, ja lamamistool võib tulla söögitooli küljest lahti. Lamamistool eraldi kasutades ohtu ei kujuta.

Ameti teatel peab Stokke Steps lamamistooli kasutamise kombinatsioonis söögitooliga viivitamatult lõpetama ning kontrollima tootja koduleheküljel reclamations.stokke.com/stepsbouncer, kas tool on seotud turvariskiga või mitte. Riski olemasolul saab tarbija samalt leheküljelt juhised edasiseks tegutsemiseks.

Alates 2018. aasta oktoobrist toodetud Stokke Tripp Trapp beebiistmete puhul võib tulla ette olukord, kus õlarihmad pärast istme pesemist või eemaldamist võidakse kinnitada valesti ning need võivad seetõttu tulla tooli küljest lahti.

Tarbijad, kes on ostnud Stokke Tripp Trapp tooli beebiistme, peaksid samuti kontrollima Stokke koduleheküljel reclamations.stokke.com/newbornupgrade, kas nende toode on turvariskiga või mitte. Juhul, kui toode on mõjutatud, saab tarbija sealt samalt leheküljelt juhised edasiseks tegutsemiseks.