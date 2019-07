Algavast õppeaastast on koolidel õigus võtta õpilastelt ära ohtlikke ja keelatud esemeid või aineid. Mõned koolid viivad läbi koolitusi, kuidas keelatud esemeid ära tunda ning neid ohutult kõrvaldada.

Turvalisuse tagamisega seotud seadusemuudatus annab koolile võimaluse kontrollida ja ära võtta õpilastelt keelatud esemeid ja aineid. Need on näiteks relvad, lõhkeaine, pürotehnika ja narkootikumid, joovet ja mürgistust tekitavad ained ning tervist ohustavad esemed, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Aga on ka veel eraldi säte, mis annab võimaluse koolil täpsustada seda nimekirja ja seada vastavalt enda oludele sisse mingeid täiendavaid piiranguid, mida nad ei taha enda territooriumil õppetöö ajal õpilaste käes näha," lisas haridusministeeriumi koolivõrguosakonna peaekspert Jürgen Rakaselg.

Ta selgitas, et on olnud aegu, kui kooli on kaasa võetud näiteks söövitavaid aineid.

Ohtlikke aineid ja esemeid võivad edaspidi lastelt ära võtta direktor ja tema määratud kõrgharidusega töötaja.

"Kui ta arvab, et kotis on nuga, siis kõigepealt õpetaja palub, et õpilane annaks noa vabatahtlikult. Kui õpilane keeldub koostööst, siis õpetajal tekib õigus kontrollida kotti," rääkis MTÜ Turvaline Eesti juhatuse liige ja koolitaja Sergei Jakovlev.

Sergei Jakovlev on koole nõustades soovitanud mõnel puhul hoopis abi kutsuda.

"Tõesti, kui olukord on nii hull, et õpilane läheb endast välja ja ei kontrolli oma emotsioone, ei kontrolli oma tegevusi, siis pigem kutsuda appi kas turvapatrull või pigem politseipatrull," selgitas ta.

Jakovlevi sõnul tuleb narkootikumide ja relvaseadusega keelatud esemete kahtlusest teavitada politseid ning anda need politseile üle.

Tema kinnitusel on koolide huvi suur ning ta on lisaks ohutule käitumisele selgitanud ja näidanud, millised on ohtlikud ja millised keelatud esemed.

Jürgen Rakaselg ütles, et seadusemuudatuse põhjustas ebaselge olukord õpetajate õiguste osas.

"Väga täpselt ei teata, mida siis võib, mida ei tohi, mida peab tegema. Eriti probleemseks on olukord läinud siis, kui on lapsevanem otsustanud oma mitte korrektselt käitunud lapse suhtes asuda väga jõulisele kaitsepositsioonile ja võtavad juristid sinna juurde ja koolid on lausa hädas olnud," rääkis Rakaselg.

Tema sõnul otsustab koolituse vajaduse iga kool ise.