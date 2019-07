Päästeamet teatas Twitteris, et ühes süttinud laohoones oli atsetoon ja piiritus. Üks kannatada saanud inimene viidi haiglasse. Sündmuskohalt evakueeriti 14 inimest, kes toimetati ka tervisekontrolli.

Ümberkaudsetel inimestel soovitab päästeamet minna tuppa ning sulgeda uksed ja aknad. Ühtlasi palutakse inimestel sündmuskohale mitte minna, sest põlengu käigus tekib palju paksu ja musta suitsu, mis võib kahjustada tervist.

Täna kell 11.57 teatati, et Maardu linnas Lao tänaval on tulekahju. Selgus, et põlevad tööstushooned ja mahutid. On teada, et hoones atsetoon ja piiritus #laotulekahju