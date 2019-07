Häirekeskus sai kell 11.57 teate, et Maardu linnas Lao tänaval on tulekahju. Päästjad reageerisid suurte jõududega, kohapeal selgus, et põles angaar ning selle kõrval olevad mahutid, mis sisaldasid erinevaid tööstuses kasutatavaid lahusteid ning mis tõenäoliselt põlengu käigus ka plahvatasid. Angaar hävis tulekahjus täielikult.

Sündmuskohal moodustati staap päästeameti, politsei- ja piirivalveameti, kiirabi ning objekti esindajatest, kustutustöödel osales 17 ühikut tehnikat. Drooni ning Milremi roboti abil tehti kindlaks, et ohtlikke vedelikke sisaldanud mahutid olid tühjaks põlenud ning plahvatusohtu enam ei olnud. Veidi pärast kella 15 lubati ümberkaudsete asutuste inimesed tööruumidesse tagasi.

Kohal olid ka keemia-kiirguse eksperdid, kes jälgisid õhku ja kustutusvett ning selle võimalikku radiatsiooni. Kummaski ohtu ei tuvastatud.

Tulekahjus sai kannatada üks inimene. Tulekahju ohuraadiuseks määrati 200 meetrit, mille ulatuses olevatest hoonetest evakueeriti 14 inimest. Kustutustööde ajaks suleti liikluseks Kombinaadi tänav Fosforiidi ristist kuni Põhjaranna ringliiklusega ristmikuni.

Tulekahju tekkepõhjus selgub uurimise käigus.

View this post on Instagram Aftermath A post shared by Kesklinna Päästekomando (@kesklinnapaastekomando) on Jul 23, 2019 at 5:41am PDT

Päästeameti foto Maardust põlengupaigalt Autor/allikas: Päästeameti Facebook