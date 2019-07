Suri "Pekingi timukana" tuntud Hiina endine peaminister Li Peng

Li suri esmaspäeva õhtul Pekingis. Surma põhjust ei ole avalikustatud, vahendas BBC.

Li oli Hiina tippametikohtadel 1980. ja 1990. aastatel.

Ta sai aga tuntuks "Pekingi timukana" 1989. aastal Tiananmeni väljakul toimunud demokraatiameelsete protestide mahasurumise pärast. Sõjaväelased tapsid seal sadu relvastamata protestijaid.

Li kaitses hiljem oma tegevust, öeldes, et see oli vajalik samm.

Järelehüüdes kirjutas uudisteagentuur Xinhua, et Li rakendas otsustavaid meetmeid selleks, et lõpetada rahutused ja suruda maha revolutsiooniline vägivald Tiananmeni protestide ajal.

Hiina on järjepidevalt viimase 30 aasta jooksul väljakul juhtunut leevendanud ning väldib viitamast tol ajal toimunud jõhkrustele.

Protestide üks liidritest Wu'er Kaixi, kes elab praegu eksiilis, ütles BBC-le, et tal on Li Pengi surma pärast hea meel. Ta ütles, et need, kes 1989. aasta juunis oma lähedased kaotasid, ootavad jätkuvalt õiglust.

"Li Peng oli 4. juuni veresauna timukas ja sellena peaks maailm ja ajalugu teda mäletama. Loodetavasti ühel päeval ka Hiina õpik," rääkis ta.

Demokraatiat nõudnud protestijad hõivasid 1989. aasta aprillis Pekingis Tiananmeni väljaku ning sellega algasid suurimad poliitilised meeleavaldused kommunistliku Hiina ajaloos. Need kestsid kuus nädalat.

3. juuni öösel saabusid väljakule tankid ja sõjaväelased avasid tule, tappes ja vigastades palju relvastamata inimesi Tiananmeni väljakul ja selle ümbruses.

Hiljem ütlesid võimud, et kedagi väljakul maha ei lastud.

Hiina ei ole kunagi andnud ametlikku hukkunute arvu, kuid hinnanguliselt oli neid sadu. Inimõiguslased ja pealtnägijad ütlesid, et hukkunute arv võib ulatuda lausa mitme tuhandeni.