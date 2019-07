*Pealkirjas esinev sõnamäng on tahtlik

Tosina päeva eest ilmus teadusartikkel, milles uuriti magusate jookide seost vähi tekkega. See sai maailmas ebatavaliselt suure kajastuse, millest osa vahendas sõnumit, et magusjoogid tekitavad vähki, teised jällegi vastupidiselt hõiskasid, et magusainega joogid võivad hoopis aidata vähki ära hoida. ERR Novaator analüüsis ja tõlgendas, miks uuringu tulemusi nii vahendati ja mis võiksid olla sellest kajastusest saadud õppetunnid.