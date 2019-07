Johnson saabub aadressil Downing Street 10 asuvasse valitsushoonesse oma eelkäijalt Theresa Maylt ametit üle võtma kolmapäeva õhtupoolikul, Eesti aja järgi kella 18 paiku, vahendasid Guardian ja BBC.

Enne seda on Johnson käinud audientsil kuninganna Elizabeth II juures Buckinghami palees. Enne peaministrikoha ametlikku üelandmist peab Johnson ka Downing Streeti hoone ees kõne, hoonesse siseneb ta juba peaministrina.

Pärast ametisse asumist peaks Johnson tegema teatavaks ka isikud, kes asuvad tema valitsuses olulisematele ministrikohtadele. Näiteks peaks saama selgeks, kellest saavad Johnsoni valitsuses rahandusminister ja siseminister.

Jeremy Hunt, kes oli Johnsoni peamine rivaal äsjastel parteijuhivalimistel, võib mõnede allikate kohaselt isegi välisministri ametis jätkata. Väidetavalt käivad sellel teemal veel läbirääkimised. Samas teised allikad on kinnitanud, et Johnson on põhimõtteliselt vastu Hunti jätkamisele.

Johnsoni meeskond on andnud teada, et uus valitsus peab peegeldama "moodsat Britanniat" ehk ministrikohtadele asub rohkem naisi ja rahvusvähemuste esindajaid.

Neljapäeval ootab Johnsonit ees aga ülesastumine alamkojas, kus ta peaks andma ülevaate Brexiti-plaanidest.

Sarnaselt Mayle on ka Johnsonil väga napp, kahe häälega parlamendienamus, mis on saavutatud Põhja-Iirimaa unionistidest rahvasaadikute abiga. Augustis ühes Walesi valimispiirkonnas toimuvate vahevalimiste järel võib see enamus kahaneda lausa ühe hääle suuruseks.

Samal ajal on Konservatiivse Partei hulgas piisavalt neid rahvasaadikuid, kes pole Johnsoniga rahul, kes on vastu tema poolt võimalikuks peetud leppeta Brexitile ning kes võivad äärmuslikes oludes ühineda Johnsoni võimaliku umbusaldamisega. Tuntumateks sellisteks saadikuteks on näiteks senine rahandusminister Philip Hammond ja senine justiitsminister David Gauke, kes Johnsoni võidu puhul juba ise ameti maha panid. Samuti ei saa välistada, et Põhja-Iirimaa unionistidel on mitmeid tingimusi, mille täitmata jätmise puhul on nad valmis Johnsoni valitsuse toetuseta jätma.

Eelmisel nädalal kiitis Briti parlament heaks ka meetmed, mis takistavad tulevasel peaministril leppeta Brexiti läbisurumiseks parlamendi tööd peatada.

Johnson ise on öelnud, et tema peamisteks eesmärkideks on Brexiti teostamine, riigi ühendamine ja Tööpartei juhi Jeremy Corbyni võimule pürgimise peatamine.