Läänemere riigid tahavad tuurapopulatsiooni taastada

Narva jõkke lastud tuuramaimud on veel vaevalt sentimeetripikkused, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Teadlased loodavad, et vastkoorunud kalad tunnistavad just Narva jõge oma kodupaigana ning tulevad pärast Läänemeres seiklemist kodujõkke kudema.

"Praegu me räägime mõnekümnest tuhandest asustatud isendist, aga kui tuur siin ise kudemas käima hakkab, siis ju tuleb neid miljoneid ja nii ta hoo sisse saab. Siis ei ole meil enam vaja asustamisega siin tegeleda. Siis on vaja vaadata, et tuur ennast hästi tunneks," selgitas kalateadlane Meelis Tambets.

Kas Narva vapikala jõkke alaliselt püsima jääb, selgub umbes kümne aasta möödudes.

Samas on keskkonnaministeerium loobunud lõhemaimude Narva jõkke laskmisest, sest lõhe looduslikku pealekasvu seal ei toimu. Tuural võib Narva jões paremini minna.

"Lõhe ainuke koht, kus ta kudeda saab, on siit natuke ülesvoolu ja see lõik on praegu kuiv. Tuur saab hakkama natuke allpool ka, seal, kus on veel säilinud kõvema vooluga kohad. Tuur koeb sellistes kohtades, et tuura koelmud ei ole lõplikult hävitatud," rääkis Tamberts.

Tuurapopulatsiooni on hävitanud jõgede paisutamine ja ülepüük, sest tegemist on tuntud musta kalamarja kalaga.

Viimase kuue aasta jooksul on Narva jõkke lastud üle 50 000 tuura, nii vastkoorunud maime kui ka suuremaid kalu.