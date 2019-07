Neljapäeval on kuni 27 kraadi sooja

Neljapäeva öösel on Lääne-Eestis selge, aga Ida-Eestis on pilves selgimistega ja kohati sajab hoovihma. Puhub põhjakaare tuul 2 kuni 7, rannikul 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 13 kuni 17 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik tuleb selge või vähese pilvisusega ja paiguti on uduvinet. Tuul puhub põhjast ja loodest 2 kuni 9 meetrit sekundis ja sooja on kuni 21 kraadi.

Päeval on pilvisus vahelduv ning kohati sajab hoovihma. Põhjakaare tuul on puhub 5 kuni 10 meetrit sekundis ning maksimaalselt on 27 kraadi sooja.

Õhtul on jälle kergelt sajune just Eesti idaservas, aga mujal on selgem. Puhub nõrk põhjakaare tuul 1 kuni 7 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on 21 kuni 25 kraadi.

See nädal lõpeb tõelise leitsakuga ja ka pilvisus on hõre, küll aga esmaspäeval peaks äikese saatel sadama juba rohkem vihma. Öösiti on sooja 15 kuni 18 kraadi ning päeval küündivad maksimumid üle 30 kraadi.