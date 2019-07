Hiiumaal ründas hunt koduuksel naist

Tahkuna kandis elaval perenaisel on suurt kasvu valge koer, kellel on elektrooniline kaelaside ja kes liigub ainult kitsas piirkonnas õuealal.

24. juuli varahommikul kella 3-4 paiku lasi perenaine koera tema soovil korraks õue. Perenaise sõnul haugub koer erinevalt, kui ta kohtab siili või teisi väiksemaid elukaid. Ta tunneb oma koera häälitsusi hästi.

Natukese aja pärast kuulis perenaine aga koera hädakisa, mispeale ta läks koera tuppa laskma ja avas ukse. Koer tormas sisse ja samas ründas hunt naisterahvast näkku. Naine sai silma piirkonda tõsiseid vigastusi ja vajas erakorralise meditsiini abi. Praeguseks on naine lubatud koju ja ta on paranemas.

Ka jahimeestel tekkis küsimus, kas tegu oli ikka hundiga või hundikoeraga. Asja uurides ja hinnates koera käitumist, kes siiani on šokis, on jahimeeste sõnul väga suur tõenäosus, et tegemist oli hundiga. Ründe agressiivsus, koera ründeaegne reaktsioon ja häälitsused ning käitumine pärast rünnakut annab ekspertidele alust uskuda, et tegemist oli hundiga. Seda kinnitab ka fakt, et ümbruskonnas puuduvad suured ja hundisarnased koerad täielikult. Ka ründe alla sattunud naisterahva kirjeldus viitab hundile.

Eesti Jahimeeste Selts palub kõigil jääda rahulikuks ja mingiks paanikaks põhjust pole. Tegemist on kahetsusväärse üksikjuhtumiga, mille üksikasjad nii jahimehed kui ka keskkonnaametnikud välja selgitavad.

Nii jahimehi kui keskkonnaametit on informeeritud ja vajalikud meetmed võetakse tarvitusele.