Tootjaga on saatesse helistajatelt ebaselgete tingimuste varjus kasseerinud arvestatavaid summasid, teatas Tele 2.

"Meie poole on pöördunud mitmed murelikud kliendid, kes on saatesse helistades ilma jäänud kümnetest või sadadest eurodest. Seega otsustasime enda kliente kahtlase teenuse eest kaitsta ja lepingu saate tootjaga lõpetada," rääkis Tele2 turundusdirektor Ines Estrin, kelle sõnul blokeeritakse Tele2 võrgust saatesse tehtud kõned alates 26. augustist.

"Meie väga selge soovitus on sellele numbrile helistamisest hoiduda ja kindlasti selgitada ka lastele, et tegemist on tasulise numbriga," ütles Estrin.

Estrini sõnul on Tele2 saanud korduvalt infot üllatavalt suurte telefoniarvete kohta, mis on tekkinud just saatesse helistades. "Sageli on helistajateks lapsed, kes mängus esitatud küsimusele õiget vastust teades mitmeid kordi liinile üritavad pääseda," rääkis ta.

"Võtame lähiajal ühendust nende Tele2 klientidega, kes antud numbrile juulis rohkelt kõnesid on teinud," sõnas Estrin ning lisas, et telesaate teenuses pettunud kliendid on ka ise oodatud Tele2 poole pöörduma.

Telekanalites Kanal 2, Kanal 12 ja Kanal 11 kuvatava ning Ludolink OÜ poolt toodetud telemängu "Mängi ja võida!" puhul kutsutakse inimesi üles saatesse raha võitmise eesmärgil helistama. Ühe kõne hind, mis rakendub ka juhul, kui kõnele vastab automaatvastaja ja helistaja eetrisse ei pääse, on 1,50 eurot.

Saatesse helistamise eest on tarbijaid hoiatanud ka tehnilise järelvalve amet, kelle sõnul ei pruugi mängus osalemise tingimused olla tarbijale piisavalt selgelt ja arusaadavalt teatavaks tehtud.