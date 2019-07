Kehv hiireaasta toob rebasepojad teede äärde

Tänavu on autojuhtidele sageli silma jäänud maanteede ääres patseerivad rebasepojad, keda toovad sinna toiduotsimisretked.

Eluaegne metsamees ja looduskoolitaja Vahur Sepp rääkis Tartu Postimehele, et kärntõbi taandub ja rebaseid paistab olevat rohkem ning teede ääres on neid palju sellepärast, et nad otsivad sealt süüa.

Kuna hiiri on tänavu vähe, on rebasepoegadel kõht tühi ning emal on nende toitmisega raskusi, mistõttu tuleb seda varem kutsikatel endal kõhu täitmiseks pingutada ja pesast kaugemal toiduretkedel käia.

Rebasepoeg õpibki oma kogemusele toetudes ära, et just teeääred on toiduhankimiseks ühed parimad paigad: sealt leiab nii autoga kokku põrganud surnud linde kui ka putukaid.

Tartu Ülikooli zooloogiaosakonna juhtivteadur Urmas Saarma kinnitas, et rebaste arvukus sõltub kahest põhitegurist: toidubaasist ja haigustest.