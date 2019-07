Praegu jagatakse toiduabi vaid neile, kes said või taotlesid toimetulekutoetust või omavalitsuse toetust jaanuaris, veebruaris, augustis või septembris. Ülejäänud kuudel samu toetusi saanud või taotlenud inimestele toiduabi üldjuhul ei jagata.

Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna juhataja Häli Tarum selgitas, et Euroopa Liidu toiduabi eelarve liikmesriikidele on piiratud, mistõttu peab vaatama, mitu korda aastas on võimalik riigil sellist täiendavat abi kohalikele omavalitsustele ja riigile anda. "Jaanuar, veebruar on siis perioodid, mil siis perekondade kulutused võivad olla suuremad tulenevalt sellest, et on kütmise periood. Ja sama teema siis ka augustis ja septembris, mis on laste kooli minemise periood. Nendel kuudel on neid abivajajaid üle Eesti kõige rohkem," rääkis Tarum. Suvekuudel on tänu hooajatöödele üldiselt abivajajaid vähem.

Õiguskantsleri nõuniku Anneli Kivitoa sõnul ei ole sellisel viisil kuude valimine põhjendatud.

"Kahjuks toetuse andmise tingimustest ei selgu üheselt mõistetavalt objektiivset kriteeriumit, millest lähtuvalt on abile õigus just jaanuaris, veebruaris, augustis või septembris toetusi saavatel inimestel. Õiguskantsler ei leidnud siin põhjust, mis seda ebavõrdset kohtumist võiks õigustada," ütles Kivitoa.

Ka Pärnu sotsiaalosakonna kodutute hoolekande ja toetuste peaspetsialisti Raul Kivi sõnul ei ole sellisel viisil toiduabi jagamine põhjendatud.

"Esiteks, jaanuaris, veebruaris, kui küttekulud on suuremad, siis need pered saavad ka rohkem toimetulekutoetust. Augusti, septembri kohta kulusid, mis tekivad seoses kooliga, on reeglina aidanud katta kohalik omavalitsus. Pidada seda perioodi nagu tavapärasest raskemaks ei ole ka õige. Seal taga on tegelikult näha, et see igakuine toiduabi jagamise korraldamine oleks riigile niivõrd palju keerulisem ja kulukam, et on valitud lihtsam tee," ütles Kivi.

Praeguste reeglite järgi jääb Pärnus toiduabita ligi sada perekonda.

Selle, kas vastuolu põhiseadusega on olemas, otsustab sotsiaalministeerium Häli Tarumi sõnul septembris, kuid tema sõnul tuleks mõista, et toiduabi on inimestele täiendav toetus.

"Euroopa Liidu toiduabi, mida sotsiaalministeerium koostöös Toidupangaga kohalikus omavalitsuses jagab, seda võib käsitleda kui täiendavat toetust kohalikele omavalitsustele ja inimestele. Tegelikult on toiduabi korraldamine kohaliku omavalitsuse seadusest tulenev ülesanne."

Kivi sõnul kohalik omavalitsus küll toetab elanikke ka omalt poolt toiduabiga, kuid see ei tähenda, et riik tohiks abi ebavõrdselt jagada.

Kivi pakkus ka ise ühe lahenduse: "Juba toetuse vormistamise ajal edastatakse inimesele info võimalikust toiduabi saamisest ja kohe peale toetuse määramise otsuse tegemist liiguvad siis andmed toiduabi väljastajale ja inimene saab sinna pöörduda abi kättesaamiseks."