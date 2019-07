Meeleavalduse eesmärk oli avaldada võimudele survet, et nad lubaksid opositsioonimeelsetel kandidaatidel registreeruda 8. septembril Moskvas toimuvatele valimistele, vahendas Reuters.

Meeleavalduse kutsus kokku vangis viibiv opositsiooniliider Aleksei Navalnõi.

Võimude sõnul ei ole kandidaate registreeritud, sest nad pole suutnud koguda piisavalt toetusallkirju. Opositsiooni hinnangul on see väide vale.

Vaatlusgrupp OVD-Info teatas, et politsei pidas kinni vähemalt 520 inimest enne ja laupäevase meeleavalduse ajal. Meeleavaldusel osalesid tuhanded inimesed.

Üks pealtnägija ütles Reutersile, et osa inimestest, kes kinni peeti, tundusid olevat juhuslikud möödujad, kes olid valel ajal vales kohas. Näiteks üks kinnipeetutest Aleksandr Latõšev ütles, et ta tuli Moskvasse lähedalasuvast Vladimiri oblastist, et arutada kolleegiga äriasju, kuid ta võeti lihtsalt kinni.

"Ma lihtsalt istusin pingil (kui nad mu kinni võtsid)," ütles ta Reutersile politseibussist.

Varem laupäeval võttis politsei kinni aktiviste, et takistada neil protestil osalemast, ning tõkestas osa kesklinna tänavatest, et paremini olukorda kontrollida.

Venemaa seaduse kohaselt tuleb niisuguste protestide aja ja koha jaoks enne võimudelt luba saada, kuid praegusel juhul luba ei olnud.