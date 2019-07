Meeleavalduse eesmärk oli avaldada võimudele survet, et nad lubaksid opositsioonimeelsetel kandidaatidel registreeruda 8. septembril Moskvas toimuvatele valimistele, vahendasid Reuters ja "Aktuaalne kaamera".

Meeleavalduse kutsus kokku opositsiooniliider Aleksei Navalnõi, kes saadeti kolmapäeval varasemate meeleavalduste kokkukutsumise eest 30 päevaks vangi.

Võimude sõnul ei ole kandidaate registreeritud, sest nad pole suutnud koguda piisavalt toetusallkirju. Opositsiooni hinnangul on see väide vale.

Vaatlusgrupp OVD-Info teatas, et politsei pidas kinni vähemalt 835 inimest enne ja laupäevase meeleavalduse ajal. Meeleavaldusel osalesid tuhanded inimesed.

Üks pealtnägija ütles Reutersile, et osa inimestest, kes kinni peeti, tundusid olevat juhuslikud möödujad, kes olid valel ajal vales kohas. Näiteks üks kinnipeetutest Aleksandr Latišev ütles, et ta tuli Moskvasse lähedalasuvast Vladimiri oblastist, et arutada kolleegiga äriasju, kuid ta võeti lihtsalt kinni.

"Mul ei olnud selle meeleavaldusega mitte mingit pistmist. Istusin pargipingil oma naiskolleegiga ja me rääkisime tööasjadest. Me läksime Moskva linnavalitsuse hoonest spetsiaalselt kaugemale, 500 meetri kaugusele, et asjast eemal olla," selgitas Latišev.

Politseibussi sattus ka ajakirjanikke, kes said intervjuusid teha otse sündmuste keerisest ning inimesi, kes asjasse kuidagi ei puutunud.

"Kuhu te meid viite? Te olete kohustatud seda meile ütlema, seaduse kohaselt. /.../ Kas te saate aru, et te rikute tõsiselt seadust? Ja varem või hiljem teid karistatakse selle eest, kas te saate sellest aru?" küsis kinnipeetu Mihhail Šangin politseinikelt.

Varem laupäeval võttis politsei kinni aktiviste, et takistada neil protestil osalemast, ning tõkestas osa kesklinna tänavatest, et paremini olukorda kontrollida.

Venemaa seaduse kohaselt tuleb niisuguste protestide aja ja koha jaoks enne võimudelt luba saada, kuid praegusel juhul luba ei olnud.

"Kõik arvavad, et Vene Föderatsiooni põhiseaduse kohaselt on kõigil Venemaa kodanikel õigus koguneda ja avaldada oma meelt erinevates küsimustes, nii sotsiaalsetel kui ka poliitilistel teemadel. Põhiseadus lubab seda. Kui see meeleavaldus ka on sanktsioneerimata, siis see ei ole veel põhjus seda laiali ajada," kommenteeris teleajakirjanik ja ajaloolane Nikolai Svanidze.