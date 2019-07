Võru loodab lastefestivaliga uusi elanikke juurde meelitada

Võrus anti laupäeval võim laste kätte ning käima läks festival "Rõõmust rõkkab maakera". Võru linna korraldatava festivali mõte on näidata, et Võru on lastesõbralik linn, kus on noortel peredel hea elada. Linn loodab sel moel hoida vanu ja meelitada kohale ka uusi elanikke.

Ametiketi kaelariputamisega andis Võru linnapea laupäeval Võrus võimu üle lastele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Lapsed tahavad ka valitseda ja lõbutseda," ütles laste linnapea Lasse Richard Sissas, kelle sõnul tähendab võim laste käes palju lõbu ja rõõmu.

Suur osa Võru linnast on muudetud festivalialaks, kust leiab nii fantaasiahoovi ühes Ukrainast kohale tulnud akrobaatidega, filmimaja, seikluspargi kui ka miniloomaia ning palju muudki.

"Mulle meeldivad need loomad, kes siin on," rääkis Eliise.

"Minule meeldivad kõige rohkem batuudid praegu siin," ütles Hugo. Tema sõnul on lastefestivali vaja, sest muidu hakkab lastel igav.

Võru linn korraldab lastefestivali kolmandat aastat, planeerides selleks iga-aastaselt kuni 80 000 eurot nii linna eelarvest, projektidest, piletitulust kui ka sponsoritelt.

Linna eesmärk festivali korraldamisel on näidata Võru kui lastesõbralikku linna, kus on noortel peredel hea elada. Võru linnapea Anti Allase sõnul on festivali algne eesmärk on juba kandmas vilja.

"Meie koolides laste arv kasvab - möödunud aastal läks umbes 30-40 last rohkem põhikoolidesse. Möödunud aastal näiteks sündis rohkem lapsi - ligi kümme last rohkem kui ülemöödunud aastal. Ränne on praktiliselt võrdsustunud - sama palju kui läheb, sama palju ka tuleb, mis on väga väga suur asi. Kui ma kuus aastat tagasi sain linnapeaks, siis lahkus umbes üle 100 inimese rohkem kui tuli," selgitas Allas.

Lastefestival kestab pühapäeva õhtuni ning festivaliga samaaegselt toimub pühapäeval ka mahetootjate maheturg "Mahe on lahe".