Rumeenia pealinnas Bukarestis avaldasid tuhanded inimesed laupäeval meelt politsei küündimatusega seoses, teatasid kohalikud meediakanalid.

Rahva pahameele vallandas juhtum, kui 15-aastasel tüdrukul õnnestus enda röövimise ajal teha kolm hädakõnet politseile, kuid korrakaitsjad ei võtnud teda tõsiselt. Kui politsei lõpuks reageeris, siis oli juba liiga hilja.

"Ebakompetentsed!" karjusid vihased inimesed muu hulgas meeleavaldusel, kus nõuti valitsuse tagasiastumist seoses tüdruku tapmisega.

Prokuratuur teatas, et lapse tapmisega seoses on kinni peetud 65-aastane Gheorghe Dinca, kelle majast ja aiast leiti inimjäänuseid ja tüdrukule kuulnud ehteid. Kahtlusalune ise väidab, et on süütu.

Rumeenia peaminister Viorica Dancila teatas varem päeval, et kaalub rahvahääletuse korraldamist karistuste karmistamiseks tapmiste, vägistamiste ja pedofiilia eest.

Dancila esines avaldusega pärast seda, kui riiki šokeeris 15-aastase neiu vägistamise ja tapmise juhtum.

Peaminister kutsus tegema jõupingutusi, et vähendada võimude reageerimisaega taoliste juhtumite korral, kuna selgus, et politsei reageeris aeglaselt neiu korduvatele telefonikõnedele hädaabiliinile.

Rumeenia politseiülem vallandati reedel seoses kõnealuse juhtumiga.