Pärnu rannapargis kukkus suur puuoks lapsele peale

"Aktuaalsele kaamerale" juhtunut kirjeldanud mees kõndis mõni meeter tagapool lapse emast, väike tüdruk oli omakorda emast eespool, kui oks äkki teele kukkus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tüdruk jäi peenemate okste vahele, jämedad oksad teda õnneks ei riivanud.

Juhtunu näitab, et vanad pargipuud võivad olla ohtlikud ka nõrga tuulega.

"Jah, minu silmade all kukkus alla ja väike laps jäi alla, aga õnneks ta jäi ellu ja mina jäin ellu," rääkis pealtnägija Tiit Richard Reining.

"Aga tüdruk jäi ellu, see on tähtis. Ta oli päris šokis, ta nuttis. Aga kiirabi me ei hakanud kutsuma, ta läks rahulikult ära. Ma loodan, et see tütarlaps elab kaua, väga kaua," lisas ta.