Euroopa Kohus (ECJ) otsustas esmaspäeval, et veebipoed peavad hoiatama internetikasutajaid, et nad saadavad Facebookile "meeldib" nupu kaudu isikuandmeid.

Kohtu sõnul saadab veebileht, mis sisestab oma lehele Facebooki "meeldib" pisipildi ja lingi, seekaudu Facebookile kasutaja andmeid.

"Näib, et ülekanne toimub ilma, et kasutaja oleks sellest teadlik ning hoolimata sellest, kas ta on sotsiaalvõrgustiku Facebook liige või kas ta on "meeldib" nupule vajutanud," ütles kohus.

Euroopa Liidu andmekaitseseaduse alusel vastutavad selle kaudu Euroopa veebipoed ja USA platvorm Facebook andmete kogumise ning selle Facebooki Iiri tütarfirmale saatmise eest ühiselt.

Sellepärast tuleb kasutajaid hoiatada ning küsida neilt nende andmete kogumiseks nõusolekut, kuigi müüja ei vastuta selle eest, mida Facebook nende andmetega hiljem teeb.

"Selle kaasuse tulemusena ei saa end Facebooki selja taha peita firmad, mis kasutavad seda "meeldib" nuppu oma veebilehel," ütles Monique Goyens Euroopa Tarbijaliitude Ametist (BEUC).

"Seega rõhutab otsus internetikasutajate õigust saada alati infot sellest, mis andmeid kogutakse ning kuidas veebilehed neid kasutavad," lisas ta.

Hagi veebis riideid müüva portaali Fashion ID vastu esitas üks Saksa tarbijakaitseühendus. Fashion ID pani oma lehele Facebooki "meeldib" nupu, et ostlejad saaksid portaali müüdavaid asju innukamalt levitada.

Üks veebiärile keskenduv Saksa kaubandusföderatsioon Bitkom kritiseeris otsust. Föderatsiooni hinnangul kuhjab see firmadele kulukat bürokraatiat, kuid tarbijate kaitset ei suurenda.

"Selle otsusega paneb ECJ tohutu vastutuse tuhandete veebilehtede haldajatele," ütles Bitkomi juht Bernard Rohleder.

Ta hoiatas, et otsus ulatub Facebookist kaugemale ning mõjutab kõiki sotsiaalmeedia kasutajaliideseid, mis on paljudele firmadele oma veebijalajälje suurendamiseks väga tähtis.