Arvamusfestivali üldteema on seekord tulevik. Kuidas tagatakse, et festivalil sündivad mõtted muutuvad ka konkreetseteks lahendusteks. Millised teemad Paides 9. ja 10. augustil fookuses on? Kuidas kaasatakse rahvast ja kas festivali hea arutelutava tähendab, et kõik peavad üksteisega samal arvamusel olema?

Saatejuht oli Rain Kooli.