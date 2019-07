Juba mais sulges uksed Tabasalus aasta aega tegutsenud Muhu Leiva pagarikoda, sest kliente oli liiga vähe. Tallinnas on praegu ajutiselt kinni kaks pagarikoda ja tõenäoliselt neid enam uuesti ei avatagi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Sadama kohviku sulgemiseks on kokkulepe olemas ja Telliskivi loomelinnaku pagarikoja üürileping lõpeb hiljemalt detsembris.

Ettevõte sõlmis koostöölepingu Selveriga. Muhu Pagarite juhataja Martin Seppingu sõnul ei pea kliendid kartma Muhu leivast ilmajäämist.

"Aprillis avasime pagaritöökoja Selveris, Viimsi Selveris, mis on meie praegune pikem plaan. Koostööleping Selveriga näeb ette päris mitme punkti avamist Selverites, peamiselt Tallinnas, loodetavasti ka Tartus, võib-olla edaspidi veel mõnes väiksemas linnas," selgitas Sepping.

"Täna mina küll kliendina ei kardaks, sest Muhumaal ikka võin anda 100-protsendilise garantii. Kuidas meil siin Tallinnas see saneerimine nüüd läheb? Loodan, et läheb häasti. Püsiklientuur on päris suur, pöidlahoidjaid on. Loodetavasti leiame mõne investori, mida oleme juba pikka aega otsinud. Ma ei oleks pessimistlik," lisas ta.